Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може змінити клубну прописку вже у наступному році.

Мерсисайдці готові скористатись тим, що Стерлінг отримує мало ігрового часу в складі Манчестер Сіті, та оформити повернення Рахіма вже в наступному році, повідомляє Fichajes.

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Англієць вже заявляв про намір змінити клуб, якщо він не потраплятиме до планів Хосепа Гвардіоли. Контракт Стерлінга з Ман Сіті розрахований до літа 2023 року. Ліверпуль же шукає підсилення на фланги атаки вже на січень, оскільки Салах та Мане вирушать на Кубок африканських націй. Також на англійця претендує Барселона.

Відзначимо, що Рахім зіграв у 12 поєдинках за "містян" у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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