Віталій Миколенко проти Мохамеда Салаха. Українець традиційно починає в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Евертон на "Футбол 24", стартує о 22:00. Команда Дайча після сенсаційної перемоги над Арсеналом хотіла б повторити успіх у мерсисайдському дербі проти завжди незручного для себе суперника. Де дивитися матч Ліверпуль – Евертон онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Зінченко провів аномальний матч за Арсенал проти космічного суперника – у чому проблема

Лише одна зміна у стартовому складі "ірисок" після перемоги над лідером АПЛ. Замість травмованого Калверта-Льюїна в атаці виходить 22-річний Елліс Сіммс. Для англійського нападника це всього другий вихід в основі на матч АПЛ за кар'єру. Причому як стартер Сіммс дебютував також проти топ-клубу (виїзд до Челсі завершився нічиєю 1:1). Юрген Клопп може стримано порадіти. До заявки Ліверпуля після травм повернулися Діогу Жота, Роберто Фірміно та Вірджил Ван Дейк. А ось Фабінью і Хендерсон вперше за 5 матчів виходять з перших хвилин. Остання їхня поява припала на розгромне фіаско від Брайтона (0:3).