Контрольний матч. Dubai Super Cup-2022

Ліверпуль – Ліон – 1:3, пен. 3:5

Голи: Ф. Карвалью, 1 – Ляказетт, 41, 83, Баркола, 65

Нереалізований пенальті: Салах, 14

Не встигли команди розпочати поєдинок, як Ліверпуль вже повів у рахунку. Фірміно перехопив невдалу передачу захисника суперника та віддав на Салаха, який вривався у штрафний. Ще один оборонець наче завадив єгиптянину, але вийшов зручний пас на Карвалью, який забив вже на 40 секунді.

Дуже швидко мерсисайдці могли подвоїти перевагу – за фол у карному майданчику Ліона арбітр призначив пенальті. Втім, Салах пробив бездарно по центру – Антоні Лопеш ногою відбив м'яч.

Перед перервою Ліон зрівняв рахунок: після закидання м'яча на Ляказетта голкіпер Ліверпуля разом з Робертсоном проскочили повз сферу, а форвард без проблем забив у майже порожні ворота. По перерві Баркола вивів французів вперед після шикарного асисту Шеркі, а Ляказетт на 83 хвилині поставив крапку в зустрічі, потужно пробивши у дев'ятку воріт.

За регламентом турніру, після кожного поєдинку команди мають зіграти серію пенальті. Так, Ліон виявився сильнішим і тут – французи жодного разу не схибили, тоді як гравці Ліверпуля не реалізували одразу два одинадцятиметрових. Таким чином, Ліон набрав 3 очки за перемогу в основний час та ще 2 пункти за перемогу в післяматчевій лотереї.

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