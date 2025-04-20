Лестеру залишалося зіграти в АПЛ якісь шість турів, причому вже у поточному "лисиці" могли оформити офіційний виліт. Домашніх поєдинків до кінця сезону – тільки три, включно з сьогоднішнім. Звісно ж, за таких умов вболівальники бажали побачити якусь красиву перемогу.

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От тільки підопічні Рууда Ван Ністелроя не могли зробити цього аж десять матчів поспіль, а тут у гості приїхав Ліверпуль. Дива не сталося – мерсисайдці провели 28 ударів і 48 дотиків у штрафному Лестера, награвши на 2,6 очікуваних голів. Новий чемпіон мав забивати вже на 3-й хвилині, коли Салаха вивели на ударну позицію, однак Мо близької відстані поцілив у стійку.

Господарі відповіли всього чотирма пострілами, хоча Ндіді на 10-й хвилині теж поцілив у стійку. Загалом же "лисиці" виглядали приреченими – от тільки вся ця ситуація не знаходила підтвердження на табло. Лестер протягом 75-ї хвилини тримав нульову нічию. Справжнім героєм став голкіпер Хермансен, який виконав аж дев'ять сейвів.

На 67-й хвилині підопічні Рууда Ван Ністелроя навіть гол забили, однак його скасували через очевидний напад на Аліссона.

У повітрі запахло сенсацією – втім, на 76-й хвилині Ліверпуль забив. Гол виглядав як символічний опис всього матчу.

Після подачі з кутового біля воріт "лисиць" почалася метушня, яка завершилась ударом Салаха метрів з п'яти. Стійка врятувала Лестер – а при добиванні Жоти за господарів вступилась поперечина! М'яч відскочив на Александера-Арнольда (його випустили за чотири хвилини до гола), а той потужно пробив з меж карного майданчика. Цей постріл вже досягнув мети. 0:1!

Більше команди не забивали. Ліверпуль відсвяткував мінімальну перемогу, а Лестер продовжив загальну безвиграшну серію до одинадцяти матчів (десять в АПЛ). Крім того, "лисиці" встановили рекорд – вони програли у десяти домашках поспіль, не забивши жодного гола. Такого в англійській еліті ще не було.

Що найбільш важливо, підопічні Рууда Ван Ністелроя за п'ять турів до кінця сезону залишились у 18 очках від рятівної сімнадцятої позиції. Лестер офіційно вилетів у Чемпіоншип.

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