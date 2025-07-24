ПСЖ може очікувати 15 млн євро за трансфер Уго Екітіке з Айнтрахта в Ліверпуль. При трансфері форварда в Айнтрахт парижани прописали в угоді отримання 20% від суми прибутку при подальшому перепродажу гравця. Про це інформує Foot Mercato.

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У середу, 23 липня, Екітіке перейшов до Ліверпуля за 95 млн євро, тому тепер ПСЖ має отримати 15 млн. Рік тому Айнтрахт викупив 23-річного нападника у парижан за 16,5 млн євро після платної піврічної оренди за 3,5 млн.

Нагадаємо, що ПСЖ шукає гроші на трансфер захисника Борнмута Іллю Забарного. Трансфер Екітіке в Ліверпуль наближає підписання українця.

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