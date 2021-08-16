Ліверпуль домовився щодо продовження контракту з Хендерсоном, – журналіст
11:27 - Читать на русском
Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон вирішив продовжити свої виступи на Енфілді.
"Червоні" дійшли принципової домовленості з Хендерсоном щодо нового контракту, повідомляє журналіст Девід Орнштайн у своєму твіттері.
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Нова угода розрахована на 3 роки з опцією продовження ще на один. Це залежатиме від кількості зіграних поєдинків. Контракт буде підписаний з поліпшенням фінансових умов для Хендерсона.
До слова, Хендерсон провів 28 матчів у складі Ліверпуля у минулому сезоні, записавши до свого активу гол та результативну передачу.
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