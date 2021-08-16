"Червоні" дійшли принципової домовленості з Хендерсоном щодо нового контракту, повідомляє журналіст Девід Орнштайн у своєму твіттері.

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Нова угода розрахована на 3 роки з опцією продовження ще на один. Це залежатиме від кількості зіграних поєдинків. Контракт буде підписаний з поліпшенням фінансових умов для Хендерсона.

До слова, Хендерсон провів 28 матчів у складі Ліверпуля у минулому сезоні, записавши до свого активу гол та результативну передачу.

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