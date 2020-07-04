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Ліверпуль дізнався, коли отримає чемпіонський кубок АПЛ

4 липня 19:24 - Читать на русском
Ліверпуль дізнався, коли отримає чемпіонський кубок АПЛ
Ліверпуль / Getty images

Ліверпулю доведеться чекати останнього домашнього матчу сезону, щоб отримати свій трофей.

Регламент АПЛ дозволяє переможцю отримати заповітний трофей в свої руки тільки в завершальному домашньому матчі сезону, тому Ліверпуль буде нагороджений 22 липня.

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Цей останній у сезоні АПЛ матч на Енфілді – проти Челсі – Ліверпуль повинен був зіграти 18 липня, проте поєдинок довелося відкласти через вихід "синіх" у півфінал Кубка Англії. АПЛ вже затвердила нову дату матчу, а разом з нею і церемонії нагородження.

Нагадаємо, Ліверпуль завоював своє перше з 1990 року чемпіонство ще минулого тижня, коли Манчестер Сіті програв Челсі з рахунком 2:0.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль
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