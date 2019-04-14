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Ліверпуль – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

21:03 1127 Читать на русском
Ліверпуль – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Мерсисайдці святкують друге взяття воріт / офіційний сайт АПЛ

Ліверпуль впевнено здолав лондонський Челсі в матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

51’ Садьйо Мане
53’ Мохамед Салах
 
51’ Садьйо Мане
53’ Мохамед Салах

Ліверпуль зі старту зустрічі захопив ініціативу, але впродовж тривалого часу не міг втілити її у забиті м'ячі.

Ліверпуль переміг Челсі та знову вийшов у лідери АПЛ – Салах відзначився божевільним голом

Успіху "червоні" досягли лише на старті другого тайму. За три хвилини мерсисайдці двічі забили Кепі й зробили вагому заявку на перемогу. Спочатку Садьйо Мане відгукнувся на навіс Хендерсона від лінії поля й головою відправив м'яч у сітку, а потім справжній шедевр виконав Мохамед Салах – єгиптянин прийняв передачу на правому фланзі змістився ближче до центру й класно пробив з-за меж штрафного майданчика – 2:0.

Попри намагання бодай скоротити відрив у рахунку, Челсі забити на Енфілді так і не зумів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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