Челсі обіграв Ліверпуль у матчі 29-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу Ліверпуль – Челсі на "Футбол 24".

Перша половина запам'яталась невдалими спробами Вернера забити. Одна з них таки завершилась голом, проте м'яч скасували через суперечливий офсайд. А от наприкінці тайму ніщо не стало на заваді удару Маунта з лінії штрафного. Ліверпуль зміг відповісти лише напівмоментом Мане і Челсі втримав мінімальну перемогу.

Челсі здобув мінімальну перемогу над Ліверпулем на Енфілді – лондонці повернулися у зону Ліги чемпіонів

Таким чином, лондонці набрали 47 очок та піднялись на 4 місце, Ліверпуль з 43 пунктами опустились на сьому сходинку.