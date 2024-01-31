Ліверпуль приймає Челсі в матчі 22 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Челсі стартує о 22:15 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Ліверпуль – Челсі: анонс матчу АПЛ

Михайло Мудрик розпочинає топ-матч у запасі Челсі. У Ліверпуля досі ослаблені фланги оборони – справа виходить Бредлі. Тому українець чекає свого шансу підсилити гру в другому таймі.

Стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес – Собослай, Мак Аллістер, Джонс – Нуньєс, Жота, Діас.

Запасні: Келлехер, Кванса, Гравенберх, Макконнел, Кларк, Еліотт, Гакпо, Александер-Арнольд, Робертсон.

Челсі: Петровіч – Дісасі, Сілва, Бадіашіль, Чілвел – Кайседо, Енцо – Мадуеке, Галлахер, Стерлінг – Палмер.

Запасні: Бергстрьом, Гілкріст, Касадей, Чуквуемека, Мудрик, Вашингтон, Броя, Густо, Нкунку.