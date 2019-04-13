Ліверпуль – Челсі: прогноз на матч АПЛ

Ліверпуль прийме Челсі у центральному поєдинку 34-го туру АПЛ. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліверпуль – Челсі відбудеться 14 квітня у Ліверпулі на стадіоні Енфілд. Початок гри о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Ліверпуль – Челсі, прогноз букмекерів на матч АПЛ

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають Ліверпуль фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа складає 1,63. Можливий тріумф Челсі оцінюється балом 4,95, а нічия – 4,00.

Bwin дає приблизно такі ж коефіцієнти: 1,67 – на перемогу Ліверпуля, 4,00 – на мирову, 5,00 – на перемогу підопічних Мауріціо Саррі.

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Нагадаємо, Ліверпуль набрав 82 очки та випереджає Манчестер Сіті на 2 пункти, проте у "містян" є гра в запасі. Челсі посідає 3 позицію (66 очок). В матчі першого кола команди розійшлися миром – на гол Азара мерсисайдці відповіли ефектним влучним ударом Старріджа.