Матч Ліверпуль – Челсі відбудеться сьогодні, 31 січня, на "Енфілді". Стартовий свисток головного арбітра Пола Тірні пролунає о 22:15 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на Setanta Sports.

Ліверпуль склав список потенційних тренерів на заміну Клоппу – екс-тренер Коноплянки знав про рішення Юргена заздалегідь

Новина про відхід Юргена Клоппа з Ліверпуля після завершення сезону шокувала футбольну спільноту. Дев'ять років з одним клубом у наш час – це не просто епоха, а ціла ера. Ніхто навіть подумати не міг (або не хотів думати), що ця співпраця колись завершиться.

Тепер навіть фани конкурентів пишуть у коментарях, що вони б не засмутились чемпіонству мерсисайдців, адже хочеться красивого завершення історії. Втім, Ліверпуль і без підтримки чужих вболівальників зміг набрати "золоту" ходу – команда вирвалась на перше місце, зберігаючи відрив у два очки від Арсенала і у 5 очок від Сіті. Що найбільш важливо, "червоні" демонструють один із найпотужніших футболів в еру Клоппа..

Безпрограшна серія Ліверпуля у всіх турнірах нараховує 10 матчів (6 перемог). На цьому відрізку колектив розписав нічиї з МЮ та Арсеналом, вибив "канонірів" з Кубка Англії, вийшов у фінал Кубка ліги та здолав Ньюкасл. Середня результативність – 2,6 голів за гру. У нинішній версії мерсисайдців навіть Нуньєс перетворився із посміховиська у першого форварда топ-5 ліг, якому вдалося оформити 10+10.

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Підопічні Юргена Клоппа зараз є однією з найсильніших контратакувальних команд Англії, але перепоною на шляху до чемпіонства може стати нестабільність. Ліверпуль часто провалюється на окремих ігрових відрізках. Показовим був матч з Арсеналом: дуже важкий старт, потім розмін контратаками, пекельний тиск на старті другого тайму – і виліт тиску в трубу в останній 20-хвилинці.

Частково нестабільність пояснюється кадровими проблемами. Іноді не працюють і особливі задуми Юргена Клоппа, хоча загалом його гейм-менеджмент прекрасний. Словом, з цим Ліверпулем можна грати (нехай і зі стражданням) – доведено Фулхемом (2:1 і 1:1 в півфіналах Кубка ліги).

Челсі про чемпіонство поки думати не може. Зона ЛЧ у нинішніх умовах теж виглядає нереально – до неї лондонцям бракує аж 12 очок, і навіть у топ-5 потрапити буде важко (відставання становить 9 очок). Тут хоча б за якісь єврокубки зачепитись, однак поки що підопічні Маурісіо Почеттіно тримаються на десятій позиції. Кожна нова осічка зменшує шанси "пенсіонерів" на порятунок сезону.

Хоча останнім часом Челсі набрав переможну ходу. У чемпіонаті команда виграла три матчі поспіль, а із 10 попередніх поєдинків у всіх турнірах тріумфували аж сім разів (один раз лишень за серією пенальті). Втім, тут треба робити знижку на рівень суперників – найсильнішими були знекровлений Ньюкасл і нестабільна Астон Вілла, а з тим же Лутоном влаштували перестрілку 2:3. Мідлсбро в Кубку взагалі поступились (щоб потім розгромити з рахунком 6:1).

Взагалі, коли настає час говорити про Челсі, то постійно доводиться вказувати на нюанси. Як позитивні, так і негативні. Лондонці демонструють непогані результати, але є проблеми з командною взаємодією – але вони не такі жахливі, як здається. Вічні "але, але, але" – і жодної конкретики. В цьому криється і сила, і слабкість нинішніх "пенсіонерів".

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Хочеться сподіватись, що Мудрик отримає вдосталь хвилин. Перший повноцінний сезон у Лондоні дається Михайлу вкрай важко – попри низку важливих голів і підвищення статусу, загальні показники невеселі. Наразі українець випав у ротацію, не награвши навіть 75 хвилин з Мідлсбро, взагалі не зігравши з Фулхемом і отримавши 16 хвилин у поєдинку з Астон Віллою (віддав всього 2 передачі).

Будемо сподіватись, що це лишень тимчасовий спад. Тим паче, що Челсі зараз необхідно дозувати навантаження, адже проблеми зі складом просто колосальні.

Кадрова ситуація

У Ліверпуля відновилися Робертсон і Тьяго Алькантара. Енді навіть встиг зіграти півгодини в кубковій зустрічі проти Фулхема, однак повні матчі він ще не потягне – в основі очікується Гомес. Салах залишається у лазареті й не буде готовий ні до наступної гри, ні до позанаступної, ні після неї.

Крім того, травму заліковують Матіп і Цимікас, а Ендо продовжує виступ за збірну Японії на Азійських іграх.

У Челсі кадрові труднощі значно серйозніші. Давно лікуються Джеймс, Кукурелья, Фофана, Лавія, Угочукву та голкіпер Санчес – про декого вже встигли й забути. Колвілл отримав пошкодження у поєдинку з Астон Віллою й пролетів повз заявку. У лазареті залишається і Чалоба, однак він близький до повернення.

Під питанням залишається участь Нкунку, Гюсто та Джексон. Вони приїдуть до Ліверпуля – далі ж все покажуть передматчеві тренування.

Орієнтовні склади на матч Ліверпуль – Челсі

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Гомес – Собослай, Мак Аллістер, Джонс – Жота, Нуньєс, Діас

Челсі: Петровіч – Гілкріст, Дісасі, Тьягу Сілва, Чілвелл – Кайседо, Енцо Фернандес – Мадуеке, Галлахер, Стерлінг – Палмер

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Ліверпуль безумовним фаворитом матчу АПЛ. На перемогу підопічних Юргена Клоппа дають 1.63, а на тріумф Челсі – 5.60. Нічия була оцінена коефіцієнтом 4.80.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 3.0 оцінюється коефіцієнтом 1.69, аналогічний тотал менше – 2.23. Гол Дарвіна Нуньєса помножить вашу ставку на 2.10, а Михайла Мудрика – на 5.50.

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