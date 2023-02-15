Ліверпуль хоче, щоб УЄФА "повністю і прозоро" виконав рекомендації з незалежного звіту про події перед фіналом Ліги чемпіонів минулого сезону в Парижі.

Уболівальники були замкнені й отруєні сльозогінним газом біля стадіону Стад де Франс під час матчу Ліверпуль – Реал 28 травня 2022 року. У звіті йдеться, що УЄФА несе основну відповідальність за те, що навколо стадіону сталася тиснява. "Дивно, що ніхто не загинув", – сказано у звіті.

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Ліверпуль на своєму офіційному сайті заявив, що необхідно вжити заходів, щоб таких промахів більше не було. "Ми просимо УЄФА повністю виконати рекомендації, викладені комісією, якими б складними вони не були – щоб гарантувати, що безпека вболівальників є пріоритетом номер один в основі кожного футбольного матчу під егідою УЄФА", – йдеться в заяві.

Рекомендації включають використання виключно цифрових квитків. Також УЄФА має забезпечити, щоб власний підрозділ з безпеки та охорона організації несли основну відповідальність за організацію матчів.

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