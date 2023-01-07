Мерсисайдський клуб зацікавлений у послугах двох півзахисників з чемпіонату Італії.

Ліверпуль прагне підписати нового гравця в центр півзахисту. Однією з цілей залишається Соф'ян Амрабат. Проте після успішного виступу на ЧС-2022 конкуренція за гравця Фіорентини дуже серйозно.

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За інформацією La Gazzetta dello Sport, "червоні" зробили пропозицію Аталанті щодо Тьона Копмейнерса. Бергамаски дали зрозуміти, що готові відпустити 24-річного нідерландця лише за 40 мільйонів євро.

До слова, у нинішньому сезоні Серії А Копмейнерс провів 14 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 3 асисти. В активі Амрабата також 14 поєдинків, але без результативних дій.

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