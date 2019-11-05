Ліверпуль буде змушений провести два матчі двома різними складами за добу – гру Кубка ліги не переноситимуть

Шалений календар Ліверпуля залишився без змін попри перетин матчів клубного чемпіонату світу і Кубка англійської ліги.

Мерсисайдці на своєму офіційному сайті повідомили, що клубу і Англійській футбольній лізі (EFA) не вдалося знайти альтернативний варіант графіка.

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Ліверпулю доведеться зіграти матч внутрішнього турніру проти Астон Вілли 17 грудня, а вже 18-го "червоні" проведуть півфінальний поєдинок в рамках клубного чемпіонату світу. Таким чином, Юрген Клопп буде змушений поділити свій склад на дві частини, які зможуть представити клуб в обох змаганнях.

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Ліверпуль востаннє мав такий щільний графік аж у грудні 1986-го року, додає Opta. Тоді мерсисайдці на чолі з Кенні Далглішем програли Манчестер Юнайтед в матчі чемпіонату Англії (0:1), а наступного дня перемогли Шеффілд Уенсдей (1:0).