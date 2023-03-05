"Наш з Роберто план на найближчі тижні – показати тренеру та Ліверпулю найкращу версію Фірміно, щоб гідно попрощатися. Він хоче це зробити саме так.

Роберто поки гадки не має, що все це означає для його найближчого майбутнього. У переговорах з Ліверпулем він постійно говорив: "Я не хочу спілкуватись з іншими клубами. В цьому немає необхідності". Він сказав, що ухвалив це рішення разом із клубом. Я вперше в житті з таким зіткнувся – гравець, який незабаром стане вільним агентом, каже, що спілкуватися з іншими клубами не потрібно! Отже, його рішення не мотивоване бажанням піти в іншу команду або отримати більший контракт. Це зовсім незвично.

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Клуб дав йому час, тиску не було. Роберто ніколи не порівнював пропозиції та не просив мене вести переговори з іншими клубами. Для нас це було б легко, але його наміри були іншими. Йому хочеться знайти нову дорогу. Це зовсім не схоже на наш звичний бізнес, повірте мені!

Це не найпростіше рішення для хлопця. Він витратив довгий час, щоб ухвалити його разом із сім'єю. Це рішення прийшло з любов'ю. Роберто – мирна людина, і він сказав: "Я провів там правильний час, а тепер пора йти. Ліверпуль – це найкращий і найуспішніший період мого життя, який я провів з тренером та партнерами. Це була неймовірна пригода", – заявив Віттманн в коментарі Football Insider.

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