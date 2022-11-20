Півзахисник Алекс Окслейд-Чемберлен влітку повинен покинути Енфілд на правах вільного агента, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Ліверпуль та Ювентус прагнуть переманити зірку Челсі

Контракт 29-річного хавбека добігає кінця, а клуб поки не дає навіть натяку на продовження. 5 років тому Ліверпул віддав Арсеналу за гравця солідні 33 млн фунтів, проте він не виправдав сподівань через постійні травми. Ситуація не змінилася і в нинішньому сезоні – всього 120 хвилин на полі і без жодної результативної дії.

Схожа проблема з контрактом і травмами у Набі Кейта, тому позиція центрхава буде пріоритетною для Ліверпуля на літнє вікно. Головною ціллю "червоних" вважається Джуд Беллінгем з Борусії Д.

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