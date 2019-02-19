Ліверпуль – Баварія: стартові склади на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліверпуль приймає Баварію у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЧ – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Ліверпуль – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Стартові склади:

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд, Матіп, Вейналдум, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Кейта, – Салах, Фірміно, Мане

Запасні: Міньйоле, Мілнер, Старрідж, Морено, Лаллана, Шакірі, Оріджі

Баварія: Нойєр – Кімміх, Зюле, Хуммельс, Алаба – Хамес, Мартінес, Тьяго – Гнабрі, Лєвандовскі, Коман

Запасні: Ульрайх, Рібері, Рафінья, Девіс, Май, Санчес, Шабані

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