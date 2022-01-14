Ліверпуль та Арсенал розписали нічию в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відеоогляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".

Команда Артети залишилася в меншості вже на 24-й хвилині. Джака брутально в'їхав ногою в груди Жоті, який рвався на рандеву з голкіпером.

Арсенал вдесятьох втримав нічию з Ліверпулем у півфіналі Кубка ліги

Без Салаха і Мане атака Ліверпуля виглядала відверто беззубо. Підопічні Клоппа настріляли 17 ударів за матч, проте лише один з них летів у площину воріт. 0:0 – все буде вирішуватися у другому матчі на Емірейтс.