Брутальне вилучення Джаки і безнадійність атаки Клоппа у відеоогляді матчу Ліверпуль – Арсенал
09:35 - Читать на русском
Ліверпуль та Арсенал розписали нічию в рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відеоогляд зустрічі в цій новині на "Футбол 24".
24’ Граніт Джака
Команда Артети залишилася в меншості вже на 24-й хвилині. Джака брутально в'їхав ногою в груди Жоті, який рвався на рандеву з голкіпером.
Арсенал вдесятьох втримав нічию з Ліверпулем у півфіналі Кубка ліги
Без Салаха і Мане атака Ліверпуля виглядала відверто беззубо. Підопічні Клоппа настріляли 17 ударів за матч, проте лише один з них летів у площину воріт. 0:0 – все буде вирішуватися у другому матчі на Емірейтс.
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