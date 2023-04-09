За останні десять матчів на Енфілді в англійській Прем'єр-лізі команда Артети здобула лише одну перемогу. Сім зустрічей "каноніри" програли, а ще дві закінчилися внічию. В цьому матчі Арсеналу також не судилося здобути три очки.

Ліверпуль дивом не здолав Арсенал в БОЖЕВІЛЬНОМУ матчі АПЛ – Зінченко провалився, Салах не реалізував 2 пенальті поспіль

Команда Зінченка забила швидкий гол, а до перерви подвоїла свою перевагу. Після перерви Ліверпуль продемонстрував свою найкращу гру і зміг переламати хід матчу. На 42-й хвилині Салах відіграв один м'яч, а ближче до кінця зустрічі Фірміно зрівняв рахунок. При цьому Салах ще й пенальті не забив.

"Червоні" мали декілька хороших моментів, щоб вийти вперед, але "канонірам" все ж таки вдалося зберегти нічию. Героєм став Арон Ремсдейл, який видав кілька диво-сейвів.

Після 30 турів Арсенал все ще посідає першу сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 бали. "Каноніри" випереджають Манчестер Сіті на шість очок, але у команди Гвардіоли гра в запасі. Ліверпуль перебуває на восьмому місці з 44 пунктами.