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Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка ліги

21:25 312
Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка ліги
Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка ліги

Ліверпуль в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка ліги приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль – Арсенал розпочався о 21:30 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Емері визначився з новим капітаном Арсенала

Стартові склади

Ліверпуль: Келлехер – Вільямс, Гомес, ван ден Берг, Мілнер – Окслейд-Чемберлейн, Кейта, Лаллана – Елліот, Брюстер, Оріджі

Запасні: Адріан, Джоунс, Кейн, Ларуші, Чірівелла, Кларксон, Куметіо

Арсенал: Мартінес – Беллерін, Холдінг, Мустафі, Колашінац – Торрейра, Віллок – Мейтленд-Найлс, Озіл, Сака – Мартінеллі

Запасні: Мацей, Сократіс, Тірні, Гендузі, Себальйос, Пепе, Ляказетт

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