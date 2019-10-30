Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка ліги

Ліверпуль в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка ліги приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль – Арсенал розпочався о 21:30 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Емері визначився з новим капітаном Арсенала
Стартові склади
Ліверпуль: Келлехер – Вільямс, Гомес, ван ден Берг, Мілнер – Окслейд-Чемберлейн, Кейта, Лаллана – Елліот, Брюстер, Оріджі
Запасні: Адріан, Джоунс, Кейн, Ларуші, Чірівелла, Кларксон, Куметіо
Арсенал: Мартінес – Беллерін, Холдінг, Мустафі, Колашінац – Торрейра, Віллок – Мейтленд-Найлс, Озіл, Сака – Мартінеллі
Запасні: Мацей, Сократіс, Тірні, Гендузі, Себальйос, Пепе, Ляказетт
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