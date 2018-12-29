Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Ліверпуль приймає Арсенал в матчі 20 туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал стартував о 19:30 за київським часом. Ліверпуль після 19 турів лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи Тоттенхем на 6 пунктів (у команди Клоппа 51 очко). Арсенал посідає 5 місце, набравши 38 очок. У Челсі на 2 бали більше.

Ліверпуль – Арсенал як передноворічний хіт, Зінченко у грі за життя та Роналду проти сенсації сезону: топ-матчі вікенду

Останні два матчі між цими командами завершились унічию – 3:3 в сезоні 2017/18 та 1:1 у матчі першого кола поточного чемпіонату. До слова, переможна серія Ліверпуля в АПЛ налічує вже 8 поєдинків. Останньою командою, що змогла відібрати очки у мерсисайдців, був саме Арсенал – це трапилось ще 3 листопада.

Ліверпуль – Арсенал: стартові склади команд

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Вейналдум, Шакірі – Салах, Сане, Фірміно

Запасні: Міньйоле, Клайн, Кейта, Хендерсон, Старрідж, Лаллана, Оріджі

Арсенал: Лєно – Ліхтштайнер, Мустафі, Сократіс, Колашинац – Торрейра, Ремзі, Джака – Мейтленд-Найлс, Івобі, Обамеянг

Запасні: Чех, Кошельни, Елнені, Гандузі, Сака, Ляказетт, Віллкок.