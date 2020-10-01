Ліверпуль приймав Арсенал у матчі 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Ліверпуль — Арсенал – 0:0 (пен. 4:5)

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Мерсисайдці прогнозовано заволоділи ініціативою у зустрічі з Арсеналом. Гострі моменти виникали у штрафному майданчику гостей, "канонірів" рятували каркас воріт, німецький голкіпер Бернд Лєно, а також проблеми з влучністю у господарів.

Другий тайм не надто відрізнявся від першого. Усі атакувальні потуги Ліверпуля не увінчались забитим голом. Рідкісні набіги підопічних Артети також були безрезультатними, і команди визначали сильнішого у серії післяматчевих пенальті.

Невдахою футбольної "лотереї" став форвард Ліверпуля Харрі Вілсон, з ударом якого впевнено впорався Бернд Лєно. Арсенал крокує у чвертьфінал турніру.

Варто відзначити, що ці ж суперники зустрічались минулого сезону також на стадії 1/8 фіналу Кубка ліги, основний час завершився з хокейним рахунком 5:5, а в серії пенальті переміг Ліверпуль.

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