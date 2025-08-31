Битва титанів на Енфілді вийшла дуже тактичною – моментів було занадто мало. Коли бригада арбітрів не зарахувала гол Коді Гакпо з офсайду, здавалося, що матч важковаговиків завершиться нульовою нічиєю. Однак наприкінці гри Домінік Собослай виконав штрафний, який стане класикою АПЛ – угорський футболіст забив прямим ударом.

Ліверпуль здобув мінімальну перемогу в напруженій зарубі з Арсеналом – усе вирішив шедевральний штрафний

Останній раз гравець Ліверпуля приносив перемогу прямим ударом зі штрафного в АПЛ в далекому 2007 році. Це був Стівен Джеррард – капітан "червоних" забив тоді на 87-й хвилині. І це теж сталося в серпні.