Кадрова криза Арсенала загострилась

Тиждень тому "каноніри" втратили двох головних зірок. Новачок Ньоргор досі відновлюється від пошкодження, яке отримав на зборах, а в 1-му турі на Олд Траффорд травмувався Хаверц. Через тиждень Арсенал зазнав подвійної катастрофи – до лазарету загриміли Едегор і Сака. Мартін хоча б був доступним на лавці, а Букайо пролетів і повз заявку.

Зінченку приписують контракт з учасником Ліги чемпіонів – гранд на позицію українця везе чемпіона Європи

Зрештою, вже на 5-й хвилині матчу з Ліверпулем лондонці втратили Салібу. Вільям банально оступився й підвернув ногу. І ось тепер капризній фан-базі "гармашів" стало зрозуміло, навіщо літом підписували позиції залізобетонних лідерів, витративши гроші на Мадуеке й Москеру. Едегора прогнозовано замінив Меріно.

Арсенал і Ліверпуль виявились занадто сильними один для одного

Поєдинок північних лондонців і мерсисайдців на Енфілді охрестили битвою за чемпіонство. Занадто вже потужні трансфери вони провели, а у попередньому сезоні Арсенал і Ліверпуль явно були найкращими в АПЛ. Крім того, очні протистояння цих команд привчили до емоційних гойдалок з великою кількістю голів.

Замість цього вболівальники отримали нудятину. Ліверпуль у першому таймі провів всього 2 удари: Гакпо на 13-й хвилині стріляв з-за меж штрафного повз ближній кут, а обрізка Раї на 34-й завершилась пострілом Макаллістера з лінії півкола – одразу три лондонці кинулись під м'яч, заблокувавши його.

Сумарно ці моменти потягнули на 0,09 очікуваних голів. При цьому підопічні Арне Слота зробили лишень 2 дотики до м'яча у карному майданчику. Арсенал був агресивнішим – 6 ударів і 0,34 xG при 14 дотиках. Втім, реальної гостроти теж було небагато.

Фактично "каноніри" створили лишень два моменти. На 22-й хвилині Мадуеке пробивав з відскоку після кутового, поціливши у лівий нижній – Аліссон парирував! На 36-й же Ноні увірвався в правий край штрафного, хитнув Керкеза й завдав удару, який рикошетом від Мілоша пролетів над дальньою дев'яткою. Взагалі, екс-вінгер Челсі був найпомітнішою фігурою на полі, вразивши своєю швидкістю.

BIG CHANCE FOR MADUEKE! pic.twitter.com/JfK3Cx09LE — VAR Center (@CenterVAR) August 31, 2025

Але не можна сказати, що всі інші футболісти виглядали погано. Винятком стали хіба що Йокерес і Екітіке. Проблема була протилежною – Арсенал і Ліверпуль діяли занадто якісно. Дві найкращих команди АПЛ здорово пресингували, контратакували й давали височенну інтенсивність, але разом з тим впевнено захищались.

Навіть новачок Москера, який прийшов з Валенсії, діяв безпомилково. Лідери АПЛ банально законтрили один одного.

Ліверпуль переміг завдяки штрафному

Другий тайм став логічним продовженням першого. Із 46-ї по 82 хвилини мерсисайдці провели 5 ударів на 0,2 очікуваних голи, а північні лондонці – 3 удари на 0,12. Із реальних моментів пригадується тільки гольова атака на 61-й хвилині, коли Ван Дейк запустив несподівану передачу на хід Вірцу.

Флоріан пробив з лінії штрафного, Рая виконав сейв, а потім накрив добивання від Гакпо (ще й зачепивши його ногу). Екітіке підхопив відскок і вколотив сферу з метру, однак взяття воріт не зарахували. Коді перебував у офсайді, а тому навіть фол голкіпера проти нідерландця вже не мав сенсу.

Тим не менш, другий тайм виявився інакшим в плані ідеальності футболу. Гра стала хаотичнішою, що не дуже добре для Арсенала – Мікелю Артеті й баскській школі футболу завжди потрібен контроль. Команда Арне Слота, своєю чергою, класно почувається в подібному малюнку гри. Якщо до перерви краще виглядали "каноніри", то після неї активнішим і гострішим став Ліверпуль.

Показово, що до 83-ї хвилини точність передач Ліверпуля зросла до 90% (проти 85%), тоді як у Арсенала вона впала з 89% до 76%. Мікель Артета прекрасно розумів, що мерсисайдці близькі до перелому, тож наважився на подвійну заміну – на 70-й хвилині замість Меріно й Мартінеллі вийшли Едегор і Езе.

Цей хід міг спрацювати на 76-й хвилині, коли Едегор блискуче розрізав оборону господарів, але Йокерес не відчув передачу й не побіг відкриватись. А ще через сім хвилин стався гол Ліверпуль забив гол – і навіть не дивно, що в такому матчі ворота були вражені зі штрафного удару. Його виконав Собослай, метрів з 23-х поціливши у ліву дев'ятку.

Арсена побіг відігруватись. Господарям довелося пережити декілька нервових епізодів – особливо страшно стало на 85-й хвилині, коли Езе влетів на лівий край штрафного та впав після контакту з Гомесом. Арбітр вирішив, що дотик не претендував на пенальті.

Вже у компенсований час Езе обіграв Собослая, але його тут же підстрахував Гомес. На 7-й же компенсованій "каноніри" провели кутовий – подача з нього влучила в руку Собослаю, однак вона не була високо піднятою. І це було саме влучання. Принаймні, так вирішили судді, а лондонці особливо не протестували.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу господарів. Ліверпуль йде на міжнародну паузу з трьома поспіль перемогами, тримаючись на вершині АПЛ. Арсенал зазнав першої поразки й тримається третім.

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці