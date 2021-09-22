Ліверпуль анонсував початок реконструкції Енфілда
Мерсисайдський клуб хоче, щоб більше уболівальників мали можливість відвідувати домашні матчі.
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив, що отримав усі дозволи для початку розбудови свого стадіону.
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Зазначається, що реконструкція почнеться вже наступного тижня і повинна завершитися до початку сезону 2023/24. Роботи не завадять проведення домашніх матчів на легендарній арені.
Планується добудувати ще один ярус на одній з трибун, що дасть змогу Енфілду приймати 61 тисячу глядачів замість нинішніх 54-х тисяч. Ліверпуль наголошує на вигоді для громади, адже після завершення реконструкції на території навколо стадіону додасться ще 400 робочих місць.
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