Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив, що отримав усі дозволи для початку розбудови свого стадіону.

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Зазначається, що реконструкція почнеться вже наступного тижня і повинна завершитися до початку сезону 2023/24. Роботи не завадять проведення домашніх матчів на легендарній арені.

Планується добудувати ще один ярус на одній з трибун, що дасть змогу Енфілду приймати 61 тисячу глядачів замість нинішніх 54-х тисяч. Ліверпуль наголошує на вигоді для громади, адже після завершення реконструкції на території навколо стадіону додасться ще 400 робочих місць.

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