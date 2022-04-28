Ліверпуль здобув комфортну перевагу над Вільяреалом у першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Вільяреал зміг встояти до перерви, хоча у Ліверпуля були свої моменти. Найбільше запам'ятався дальній удар Тьяго в хрестовину.

Ліверпуль впевнено переміг Вільяреал у першому півфіналі Ліги чемпіонів

Оборона гостей двічі тріснула на початку другого тайму. На 53-й хвилині Еступіньян невдало намагався перервати подачу Хендерсона – м'яч зрикошетив точно за комірець Рульї. Минуло всього 2 хвилини, і Мане скористався тонкою передачею Салаха. 2:0 – за тиждень команді Емері доведеться творити диво в рідних стінах.