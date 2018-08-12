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Ліверпуль – Вест Хем: мерсисайдці здобули 500-ту перемогу в АПЛ

18:17 279 Читать на русском
Ліверпуль – Вест Хем: мерсисайдці здобули 500-ту перемогу в АПЛ
Ліверпуль – Вест Хем: мерсисайдці здобули 500-ту перемогу в АПЛ

Перемога над Вест Хемом в 1 турі АПЛ стала для Ліверпуля ювілейною.

Ліверпуль обіграв Вест Хем в матчі 1-го туру чемпіонату Англії з рахунком 4:0.

Ліверпуль розбомбив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка в АПЛ

Ця перемога стала 500-ю для мерсисайдців в історії АПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліверпуль став четвертим клубом після Челсі, Арсенала та Манчестер Юнайтед, кому підкорився цей результат.

Англія1 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Вест Хем: Неділя 12 серпня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Вест Хем
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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Вест Хем
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