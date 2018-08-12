Ліверпуль – Вест Хем: мерсисайдці здобули 500-ту перемогу в АПЛ

Перемога над Вест Хемом в 1 турі АПЛ стала для Ліверпуля ювілейною.

Ліверпуль обіграв Вест Хем в матчі 1-го туру чемпіонату Англії з рахунком 4:0.

Ліверпуль розбомбив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка в АПЛ

Ця перемога стала 500-ю для мерсисайдців в історії АПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліверпуль став четвертим клубом після Челсі, Арсенала та Манчестер Юнайтед, кому підкорився цей результат.