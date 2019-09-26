Ліверпуль у матчі Кубка ліги встановив новий клубний рекорд

Англійський клуб відзначився черговим досягненням – футболіст "червоних" став наймолодшим гравцем в історії клубу серед тих, хто виходив зі старту.

Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот став рекордсменом клубу, вийшовши у складі своєї команди на матч 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти Мілтон-Кінс Донс. Поєдинок, що відбувся 25 вересня, завершився перемогою "червоних" з рахунком 2:0.

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Юному англійцеві на день матчу виповнилось 16 років і 174 дні. Елліот встановив рекорд Ліверпуля, адже ніхто раніше в історії клубу не виходив в основі команди у такому юному віці, повідомляє Opta.

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Також Харві посідає друге місце у списку наймолодших футболістів, які виходили на поле у складі Ліверпуля. Хавбек поступається лише нападнику Жерому Сінклейру, який у вересні 2012 року зіграв з Вест Бромвіч Альбіон у віці 16 років і 6 днів.

Нагадаємо, Елліот перейшов до Ліверпуля з Фулхема минулого літа на правах вільного агента. "Мерсисайдці" виграли боротьбу за гравця у Реала і Барселони.

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