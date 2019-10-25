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Ліверпуль – Тоттенхем: Клопп не збирається розслаблятись через слабку форму лондонців

19:16 187 Читать на русском
Ліверпуль – Тоттенхем: Клопп не збирається розслаблятись через слабку форму лондонців
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився своїми очікуваннями перед матчем 10 туру АПЛ проти Тоттенхема.

 

"Я не можу щось говорити про ситуацію Тоттенхема, оскільки не маю уявлення про неї. Такий футбол. Вони не забули, як грати. Кейн, Сон, Аллі, Еріксен – вони можуть відіграти зразковий матч.

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Ми виграли фінал Ліги чемпіонів, це була славетна ніч. Попереду матч між двома дійсно хорошими командами. Ми не будемо надто впевнені, що з нами нічого не станеться. Тоттенхем – топ-команда, і ми повинні це поважати", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, що Тотенхем здобув всього одне очко в двох останніх матчах АПЛ, а Ліверпуль вперше втратив очки у минулому турі – нічия з Манчестер Юнайтед.

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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль
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