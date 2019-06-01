Тоттенхем – Ліверпуль: Бенітес порадив Почеттіно обійтися без Кейна у фіналі

На думку іспанця Рафаеля Бенітеса, аргентинцю не варто робити ставку на зіркового форварда.

Головний тренер Ньюкасла оцінив шанси Харрі Кейна зіграти в фіналі Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

"Почеттіно знає Кейна. Він розуміє, як футболіст тренувався. Почеттіно знає про думку медперсоналу і його штабу, а також він бачив, як можуть грати Моура і Сон. Для чого потрібно міняти щось, якщо це дозволило команді вийти у фінал? Кейн – гравець, який може змінити результат матчу, але буде великим ризиком випускати його з початку гри після довгої перерви. Можливо, доведеться замінити його, тому що він підходить до зустрічі не в оптимальному стані.

Почеттіно: Не знаю, чи зможе Кейн вийти на поле

Оскільки я не знаю всього, я б залишив Кейна на лаві запасних. Я знаю, що він ключовий гравець, але вони вийшли в фінал без нього. У інших гравців справи йдуть добре, тому потрібно додати їм впевненості", – сказав Бенітес у коментарі The Times.

Нагадаємо, участь Харрі Кейна у матчі проти Ліверпуля залишається під питанням через травму.

Магія останніх хвилин, відсутність трансферів та команда-сім'я: велике інтерв'ю Харрі Кейна перед фіналом Ліги чемпіонів