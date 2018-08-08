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Ліверпуль – Торіно: фантастична комбінація мерсисайдців із класним завершенням Старріджа

20:26 414 Читать на русском
Ліверпуль – Торіно: фантастична комбінація мерсисайдців із класним завершенням Старріджа
Ліверпуль – Торіно: фантастична комбінація мерсисайдців із завершенням Старріджа

Ліверпуль у матчі проти Торіно виконав чудову атаку, яку ефективним ударом завершив Даніель Старрідж.

Ліверпуль у товариському матчі впевнено обіграв Торіно з рахунком 3:1.

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Втім, особливої уваги заслуговує гол Старріджа, який став останнім у зустрічі.

Мерсисайдці провели атаку "як по нотах", і Даніель Старрідж впевнено реалізував чудовий пас від Шакірі.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Торіно Торіно Даніель Старрідж Даніель Старрідж
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