Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед: онлайн-відеотрансляція матчу АПЛ

Ліверпуль приймає Шеффілд Юнайтед у заключному поєдинку 21-го туру Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри доступна на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед стартував о 22:00 за київським часом. Даний поєдинок закривав програму 21-го туру Прем'єр-ліги – першого у 2020 році.

Ліверпуль після 19-ти зіграних матчів впевнено лідирує в АПЛ, набравши 55 очок. "Червоні" випереджають Лестер та Ман Сіті на 10 та 11 пунктів відповідно. Шеффілд Юнайтед набрав 29 балів та посідає 8 місце в турнірній таблиці. Зауважимо, що зустрічаються команди з найбільш надійним захистом чемпіонату – Ліверпуль пропустив 14 м'ячів, а в пасиві Шеффілда 19 голів.

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У першому колі в матчі 7-го туру підопічні Клоппа мінімально обіграли Шеффілд на виїзді завдяки курйозному голу Вейналдума після грубої помилки голкіпера господарів.

Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед: стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно

Запасні: Адріан, Лаллана, Оріджі, Філліпс, Джонс, Елліот, Вільямс

Шеффілд Юнайтед: Хендерсон – Белдок, Башем, Іган, О'Коннелл, Стівенс – Норвуд, Флек, Ландстрем – Макголдрік, Муссе

Запасні: Ягелка, Макберні, Шарп, Верріпс, Осборн, Робінсон, Бешіч

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