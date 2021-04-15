"Було зрозуміло, що нам доведеться страждати. Ми очікували, що Ліверпуль буде дуже сильним в перші 15 хвилин. Це нормально, це чвертьфінал Ліги чемпіонів. Але в підсумку ми пройшли і дуже щасливі.

Ліверпуль – Реал Мадрид – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми всі разом, команда завжди згуртована і хоче більшого. Ми ще нічого не виграли, але ми живі в обох змаганнях. Давайте спочатку трохи порадіємо і відпочинемо, бо у нас ще є матчі попереду. Ми знаємо, що Челсі – дуже хороша команда.

Куртуа наш воротар, його внесок просто феноменальний. Чим я пишаюся найбільше? Нашим характером. Чим більше вони страждають, чим гірші справи, тим більше вони об'єднуються. У нас багато хороших рис, але я виділю саме характер", – цитує Зідана Marca.

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