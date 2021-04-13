Проблеми зі здоров'ям, вочевидь, не стануть перепоною для участі півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде в другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

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Вальверде перед матчем із Ліверпулем отримає спеціальні ін'єкції, що зменшать больові відчуття. Уругваєць зазнав ушкодження в Ель Класіко і напередодні займався індивідуально. Зіграти проти мерсисайдців – ініціатива самого Вальверде, який прагне допомогти ослабленим переповненим лазаретом мадридцям.

До слова, матч Ліверпуль – Реал Мадрид відбудеться у середу, 14 квітня. Перший поєдинок завершився впевненою перемогою "вершкових" (3:1).

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