Ліверпуль – Реал: Вальверде готовий зіграти "на уколах" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Проблеми зі здоров'ям, вочевидь, не стануть перепоною для участі півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде в другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.
Кадрова криза "вершкових" підштовхує тренерський штаб до ризикованих рішень, повідомляє Marca.
Перес автоматично переобраний президентом Реала – Лунін і компанія у полоні нових цілей суперменеджера
Вальверде перед матчем із Ліверпулем отримає спеціальні ін'єкції, що зменшать больові відчуття. Уругваєць зазнав ушкодження в Ель Класіко і напередодні займався індивідуально. Зіграти проти мерсисайдців – ініціатива самого Вальверде, який прагне допомогти ослабленим переповненим лазаретом мадридцям.
До слова, матч Ліверпуль – Реал Мадрид відбудеться у середу, 14 квітня. Перший поєдинок завершився впевненою перемогою "вершкових" (3:1).
Реал підтвердив слабке місце Барси та Мессі, розкішні Маліновський і Бензема, Лінгард веде Вест Хем в ЛЧ – огляд вікенду