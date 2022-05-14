"Реал та Ліверпуль? Це дві хороші команди. У них дуже хороші гравці. Я бажаю їм найкращого. Реал Мадрид дуже хороший. Вони чудово працюють. Але оскільки мені дуже подобається Барселона, я за Ліверпуль", – наводить слова Роналдінью Marca.

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Нагадаємо, що Роналдінью виступав за Барселону з 2003 по 2008 роки, де став зіркою світового масштабу. У складі каталонців бразилець здобув "Золотий м'яч", виграв Лігу чемпіонів, та ставав чемпіоном Іспанії та володарем Копа дель Рей по 2 рази.

Додамо, що Ліверпуль та Реал зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 28 травня у Парижі. Для виходу у матч за трофей мерсисайдці здолали Вільяреал (5:2 за сумою двох ігор), а Реал здійснив дивовижний камбек у грі з Манчестер Сіті (6:5 за результатом двох поєдинків).

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