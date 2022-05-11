Ліверпуль та Реал зіграють під наглядом французької бригади Клемана Тюрпена, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Допомагати йому на лініях будуть Ніколя Дано та Сіріль Грінгор, резервний арбітр – Бенуа Бастьєн. За VAR відповідатиме Жером Брісар. Для 39-річного Тюрпена це перший фінал ЛЧ у статусі головного арбітра. Цікаво, що він виконував роль резервного у київському фіналі 2018 року – тоді Реал здолав Ліверпуль з рахунком 3:1. Є ще один хороший знак для мадридців. У поточному розіграші Тюрпен судив 4 матчі іспанців, і вони не програли жодного – нічия та 3 перемоги. Серед них і перемога Реала над Челсі (3:1) у чвертьфіналі.

Нагадаємо, цьогорічний фінал Ліверпуль – Реал на паризькому Стад де Франс відбудеться 28 травня, початок о 22:00.

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