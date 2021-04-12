УЄФА обрав суддівську команду на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем і мадридським Реалом.

Філліпс проти Вінісіуса / EPA-EFE

Поєдинок обслуговуватиме нідерландець Бйорн Кюйперс із помічниками, повідомляє офіційний сайт організації.

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Йому допоможуть лайнсмени Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Резервний арбітр – грек Тасос Сідіропулос. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Пол ван Букел і Денніс Хіглер. Німець Лутц-Міхаель Фрьогліх виконає роль судді-спостерігача.

До слова, матч Ліверпуль – Реал Мадрид відбудеться у середу, 14 квітня. Перший поєдинок завершився впевненою перемогою "вершкових" (3:1).

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