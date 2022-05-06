"Це буде не лише бій за трофей, але й за "Золотий м’яч" між Садьйо Мане та Карімом Бензема. Це додасть протистоянню ефектності.

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Зараз Бензема вважається фаворитом, але у випадку перемоги Ліверпуля Мане зможе нав’язати йому конкуренцію. Тим більше у команди Клоппа є шанс виграти одразу чотири титули в сезоні. Перемога Мане була б неймовірним досягненням для всього африканського футболу. Однак, я все одно вболіватиму за Каріма", – цитує Анрі CBS Sports Golazo.

До слова, вирішальний матч Ліги чемпіонів 2021/22 між ліверпульцями й мадридцями відбудеться 28 травня на паризькому Стад де Франс.

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