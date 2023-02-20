"Фінал і завтрашній матч – це зовсім різні ігри. Якщо чесно, я жодного разу не передивлявся фінал. Тепер я знаю, чому так зробив! Ми могли виграти, але не виграли. Підходимо до нової битви з більшим досвідом. Ми точно завдамо їм чимало клопоту. Це вже інші команди, а той фінал – історія.

У Дарвіна є шанс зіграти. Ми ще маємо побачити, як він буде виглядати сьогодні на тренуванні. Коли все оцінимо, то ухвалимо остаточне рішення. Я дуже радий, що ми проведемо цю гру зараз, а не кілька тижнів тому. Нам потрібно зіграти у свою супергру. Двох таких суперматчів має вистачити для проходу. У мене немає проблем із цим.

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Після фіналу мені казали, що Анчелотті знав, чого від нас очікувати. Але насправді ми мали виграти ту гру. Карло – найрозслабленіший тренер, якого я колись зустрічав у своєму житті. Я його дуже поважаю, я ним захоплююсь. Вони мають команду світового рівня, залучили дуже цікавих молодих гравців. Це Реал Мадрид. Ми не можемо грати такі поєдинки без поваги. Суперник абсолютно світового класу. Це добре налаштована команда, і тому проти них так складно. Але це не означає, що здолати їх неможливо.

Вінісіус забив нам три голи у трьох матчах, зокрема, у травневому фіналі. Як будемо його стримувати? Ви можете правильно опікати Вінісіуса, потім Бензема, Родріго, ще когось. Але раптом з'явиться Модріч чи інша загроза. Вони мають достатньо гравців світового рівня, тому проти них потрібно захищатися колективно", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

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