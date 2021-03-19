"Захоплююче. Складне жеребкування, але для мене це не проблема. Якщо подивитися на інші команди, прослизає думка: "Боже мій!". Всі вони сильні. Я з нетерпінням чекаю матчів.

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Ми грали з Реалом всього два роки тому (у київському фіналі Ліги чемпіонів – прим.). Це була важка ніч для нас, тому круто отримати шанс зіграти з ними знову.

Я знаю, що зараз інший етап і таке інше, плюс ми не знаємо, де будемо грати, але все в порядку. Якщо матч буде в Будапешті, нічого страшного. Нас влаштовує. Будемо сподіватися, що домашній матч на Енфілді теж буде чудовим. Тому нічого поганого сказати не можу. Просто круто", – цитує Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.

Нагадаємо, перша зустріч цих суперників відбудеться 6 квітня.

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