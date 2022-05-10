Всесвітньовідома співачка Каміла Кабельйо виступить на фіналі ЛЧ-2022 в Парижі.

Каміла своїм виступом відкриє фінал Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Перш ніж футболісти Ліверпуля та Реала вийдуть на поле, публіку розігріє кубинська співачка.

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Кабельйо в останні роки перетворилася на суперзірку завдяки хітам Havana та Señorita, які очолювали світові чарти. Виступ співачки організував спонсор Ліги чемпіонів Pepsi.

Фінал мав відбутися на Росії, однак після свавільного нападу на Україну окупанти втратили таке право. Вирішальний матч євросезону перенесли у Париж на Стад де Франс. Ліверпуль і Реал зустрінуться 28 травня о 22:00 за Києвом.