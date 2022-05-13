"Ми будемо використовувати 4-3-3, які іноді змінюються на 4-4-2. Думаю, що немає певної системи. Іноді, щоб тиснути на стрижень, як ми зробили проти Манчестер Сіті, ви переходите з 4-3-3 на 4-4-1-1.

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Ідея не сильно змінюється, лише трохи – варіант захисту суперника, його пресингу", – наводить слова Анчелотті Goal.

Нагадаємо, що Ліверпуль та Реал зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 28 травня у Парижі. Для виходу у матч за трофей мерсисайдці здолали Вільяреал (5:2 за сумою двох ігор), а Реал здійснив дивовижний камбек у грі з Манчестер Сіті (6:5 за результатом двох поєдинків).

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