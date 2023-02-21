Вінісіус оформив курйозний дубль у ворота Ліверпуля в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Ліверпуль до 15 хвилини оформив комфортну перевагу (2:0), але Реал завдяки дублю Вінісіуса зрівняв рахунок.

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Кумедним вийшов другий м'яч бразильця. Вальверде віддав на хід Вінісіусу, але той не мав шансів випередити Джо Гомеса. Захисник віддав назад на Аліссона, який спробував винести м'яч та не помітив, що його пресингує вінгер Реала.

В підсумку, м'яч рикошетом від Вінісіуса перелетів голкіпера та опинився у сітці воріт. Таким чином, перша половина матчу Ліверпуль – Реал завершилась з рахунком 2:2.

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