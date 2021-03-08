Ліверпуль – РБ Лейпциг: УЄФА визначив арбітра матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Другий матч плей-офф Ліги чемпіонів між англійським Ліверпулем і німецьким РБ Лейпциг довірили французькій бригаді арбітрів.
Клеман Тюрпен розсудить двобій англійського та німецького грандів, повідомляє Law 5 – The Referee.
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38-річному арбітру допоможуть лайнсмени Ніколя Дано та Сіріл Гріньйор. Четвертий рефері – Франк Шнайдер. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Жером Брізар і Віллі Делажо. Спостерігатиме за арбітражем австрієць Конрад Плаутц. Роль делегата УЄФА виконає бельгієць Кріс Бельйон.
До слова, матч Ліверпуль – РБ Лейпциг відбудеться у середу, 10 березня. Перший поєдинок завершився впевненою перемогою мерсисайдців (2:0).
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