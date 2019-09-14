toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НОРВІЧ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Ліверпуль – Ньюкасл – 3:1 – відео голів та огляд матчу

19:31 136 Читать на русском
Ліверпуль – Ньюкасл – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Ньюкасл – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Ліверпуль

Ньюкасл не витримав натиск тріумфатора Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Ньюкасл.

28’ Садьйо Мане
40’ Садьйо Мане
72’ Мохамед Салах
 
Джетро Віллемс 7’
7’ Джетро Віллемс
28’ Садьйо Мане
40’ Садьйо Мане
72’ Мохамед Салах

Ліверпуль приймав Ньюкасл в рамках 5-го туру чемпіонату Англії.

Челсі розгромив Вулверхемптон, Тоттенхем знищив Крістал Пелас: 5 тур АПЛ, матчі суботи

Гості шокували мерсисайдців голом вже на 7-й хвилині. Рятувати ситуацію взявся сенегальський форвард господарів Садьйо Мане, який до свистка на перерву відзначився дублем.

В другому таймі остаточну крапку в поєдинку поставив Салах.

Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 15-ма очками. Ньюкасл – 16-й.

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ
08:00
3525
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ньюкасл Ньюкасл Англія Ліверпуль - Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
Інтер
21:45
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук