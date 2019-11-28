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Ліверпуль – Наполі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

07:30 354 Читать на русском
Ліверпуль – Наполі – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Наполі – відео голів та огляд матчу / Фото УЄФА

Ліверпуль та Наполі розписали нічию в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

65’ Деян Ловрен
 
Дріс Мертенс 21’
21’ Дріс Мертенс
65’ Деян Ловрен

Ліверпуль прогнозовано забрав ініціативу у зустрічі в свої руки з перших хвилин, але відкрити рахунок судилось гостям, влучним ударо відзначився Мертенс.

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По перерві господарі повністю домінували на полі і все-таки зуміли зрівняти рахунок та зафіксувати фінальний результат.

Таким чином після 5-ти турів групового етапу Ліверпуль лідирує у групі Е з 10-ма очками, Наполі – другий (9 балів), на третій сходинці розташувався Зальцбург (7 очок). Доля путівок у плей-офф вирішиться в останньому турі.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ліверпуль - Наполі Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Ліга чемпіонів
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