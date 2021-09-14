Італійський Мілан зазнав кадрових втрат перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів. Проти англійського Ліверпуля не вийде форвард Златан Ібрагімовіч.

Ветеран не допоможе "россонері" в 1-му турі групи B, повідомляє Sky Sport Italia.

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Тренерський штаб Мілана вирішив поберегти Ібрагімовіча. Златан відчув дискомфорт в ахілловому сухожиллі. Досвідчений швед лише минулих вихідних повернувся з лазарету. Через травму він пропустив Євро-2020.

У нинішньому сезоні Златан Ібрагімовіч провів 1 матч у Серії А, в яких забив 1 м'яч. У попередній кампанії він зіграв 27 поєдинків у всіх турнірах (17 голів).

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