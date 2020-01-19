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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Сульшер відзначив позитивні моменти у грі манкуніанців

19 січня 22:27 399 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: Сульшер відзначив позитивні моменти у грі манкуніанців
Уле Гуннар Сульшер / Фото Daily Express

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не робить трагедії з поразки від Ліверпуля (0:2).

15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вірджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Гравці зробили все можливе. Ми трохи підсіли на початку другого тайму, але останні 25-30 хвилин тиснули і змусили суперника відійти назад.

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Я засмучений, що ми пропустили з кутового, а потім після останнього удару в матчі, але було і багато позитивних моментів. Мені здалося, що в другому таймі ми зіграли справді добре проти хорошого суперника на непростому стадіоні.

Не кращим чином спрацювали у нас останній пас і завершення атак. Фред зіграв на високому рівні, те саме можу сказати і про Де Хеа. Ми працювали всі разом, як команда", – цитує Сульшера BBC.

Ліверпуль продовжує лідирувати в АПЛ з 64-ма очками. Після 23-х турів Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці (34 бали).

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Теги
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