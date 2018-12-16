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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стюард кумедно відбив удар Феллаїні та впав зі стільця

21:42 861 Читать на русском
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стюард кумедно відбив удар Феллаїні та впав зі стільця
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед / Фото: соцмережі

Стюард матчу 17 туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед відзначився кумедним вчинком.

У 17 турі АПЛ Ліверпуль удома впевнено обіграв Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці матчу хавбек манкуніанців Маруан Феллаїні намагався пробити по воротах, але запустив м'яч на кутовий прапорець.

Стюард матчу, який сидів на стільці, відбив м'яч ногою, але не втримав рівновагу та впав з крісла.

Ліверпуль впевнено переміг Манчестер Юнайтед завдяки дублю Шакірі та повернувся на вершину АПЛ

Англія17 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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