Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: стюард кумедно відбив удар Феллаїні та впав зі стільця

Стюард матчу 17 туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед відзначився кумедним вчинком.

У 17 турі АПЛ Ліверпуль удома впевнено обіграв Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Наприкінці матчу хавбек манкуніанців Маруан Феллаїні намагався пробити по воротах, але запустив м'яч на кутовий прапорець.

Стюард матчу, який сидів на стільці, відбив м'яч ногою, але не втримав рівновагу та впав з крісла.

Please tell me someone else spotted the steward Fellini ladies and gentlemen pic.twitter.com/AqErTHgvAg — elky (@Elky_v) 16 грудня 2018 р.

Ліверпуль впевнено переміг Манчестер Юнайтед завдяки дублю Шакірі та повернувся на вершину АПЛ